 
afbeelding 1 van 1
Nike Dri-FIT Lichte sleeves 2.0 - Sapphire/Silver

Gerecyclede materialen

Nike Dri-FIT

Lichte sleeves 2.0

30% korting

Uitverkocht:

Dit product is momenteel niet beschikbaar

Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede polyestervezels

Deze lichte sleeves met zweetafvoerende technologie houden je droog en comfortabel en helpen je gefocust te blijven, zonder afleidingen. Ze zijn ook behandeld met UV-technologie zodat ze UV-stralen weerkaatsen en je in elk weer kunt trainen.


  • Weergegeven kleur: Sapphire/Silver
  • Stijl: DX7120-502

Nike Dri-FIT

30% korting

Deze lichte sleeves met zweetafvoerende technologie houden je droog en comfortabel en helpen je gefocust te blijven, zonder afleidingen. Ze zijn ook behandeld met UV-technologie zodat ze UV-stralen weerkaatsen en je in elk weer kunt trainen.

Pluspunten

  • Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van je huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
  • Dit product biedt UVA- en UVB-bescherming tegen de zon, maar alleen op plaatsen die door het kledingstuk worden bedekt. Gebruik van goede zonnebrandcrème wordt aangeraden om blootgestelde huid te beschermen.

Productgegevens

  • 88% polyester/12% elastaan
  • Kan in de wasmachine
  • Reflecterende Swoosh
  • Dit product is niet bedoeld als persoonlijk beschermingsmiddel (PPE)
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Sapphire/Silver
  • Stijl: DX7120-502

Zo wordt het gemaakt

    • Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
    • Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.

Beoordelingen (8)

3.9 sterren

  • Comfortabel

    Sevim004ca674a05a49bb841f2271efecd740

    De paarse kleur maakt je outfit compleet. Zeer comfortabel en kwalitatief, blijft op z’n plek en je kunt lekker je korte mouwen aan, ook bij minder lekker weer.

  • Max185882815

    Gut. Rutschen jedoch Richtung Ellenbogen.

  • Fijne hardloop sleeves

    MariaM143403558

    Super fijne sleeves, zonder te strakke elastiek bovenaan, ze zitten goed vast, zakken niet zowel tijdens korte als lange runs, heb verschilende nike sleeves gehad, deze is allerbeste

Nike Dri-FIT Lichte sleeves 2.0

Nike Dri-FIT

30% korting

Maak de look af