Nike Dri-FIT Lichte sleeves 2.0

Comfortabel
Sevim004ca674a05a49bb841f2271efecd740
De paarse kleur maakt je outfit compleet. Zeer comfortabel en kwalitatief, blijft op z’n plek en je kunt lekker je korte mouwen aan, ook bij minder lekker weer.
Gerecyclede materialen
Dit product is momenteel niet beschikbaar
Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede polyestervezels
Deze lichte sleeves met zweetafvoerende technologie houden je droog en comfortabel en helpen je gefocust te blijven, zonder afleidingen. Ze zijn ook behandeld met UV-technologie zodat ze UV-stralen weerkaatsen en je in elk weer kunt trainen.
Nike Dri-FIT
Deze lichte sleeves met zweetafvoerende technologie houden je droog en comfortabel en helpen je gefocust te blijven, zonder afleidingen. Ze zijn ook behandeld met UV-technologie zodat ze UV-stralen weerkaatsen en je in elk weer kunt trainen.
3.9 sterren
Comfortabel
Sevim004ca674a05a49bb841f2271efecd740
De paarse kleur maakt je outfit compleet. Zeer comfortabel en kwalitatief, blijft op z’n plek en je kunt lekker je korte mouwen aan, ook bij minder lekker weer.
Max185882815
Gut. Rutschen jedoch Richtung Ellenbogen.
Fijne hardloop sleeves
MariaM143403558
Super fijne sleeves, zonder te strakke elastiek bovenaan, ze zitten goed vast, zakken niet zowel tijdens korte als lange runs, heb verschilende nike sleeves gehad, deze is allerbeste
Nike Dri-FIT