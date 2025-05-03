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Nike Dri-FIT katoenen effen boxershorts voor kids (3 stuks) - Game Royal

Nike

Dri-FIT katoenen effen boxershorts voor kids (3 stuks)

€ 27,99
Game Royal
Zwart
University Red
Zwart/Wit

Deze boxershorts staan aan de basis van performancekleding. Ze zijn gemaakt van elastisch katoenen knit materiaal dat is verbeterd met vochtafvoerende Dri-FIT technologie om je fris en droog te houden terwijl je de hele dag door beweegt. De elastische tailleband zorgt voor een comfortabele pasvorm en aan de voorkant is er een gesloten, dubbel voorvakje dat steun biedt waar je dat nodig hebt.


  • Weergegeven kleur: Game Royal
  • Stijl: DZ1362-480

Nike

€ 27,99

Deze boxershorts staan aan de basis van performancekleding. Ze zijn gemaakt van elastisch katoenen knit materiaal dat is verbeterd met vochtafvoerende Dri-FIT technologie om je fris en droog te houden terwijl je de hele dag door beweegt. De elastische tailleband zorgt voor een comfortabele pasvorm en aan de voorkant is er een gesloten, dubbel voorvakje dat steun biedt waar je dat nodig hebt.

Productgegevens

  • Bestaat uit 3 boxershorts
  • 95% katoen/5% elastaan
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Game Royal
  • Stijl: DZ1362-480

Maat en pasvorm

    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (1)

5 sterren

  • Aisha9716c48309ad48d6a6ea8319b1960e6f

    Lovely material with great texture , my boy likes it

Nike Dri-FIT katoenen effen boxershorts voor kids (3 stuks)

Nike

€ 27,99

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