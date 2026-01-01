Nike
Dri-FIT katoenen boxershorts met kleurige tailleband voor kids (3 stuks)
Of je nu op school bent, in de sportschool of op het veld, deze boxershorts vormen de basis van performancekleding. Ze zijn gemaakt van ventilerende, rekbare katoenjersey. De rekbare tailleband zorgt voor een comfortabele pasvorm en aan de voorkant is er een gesloten, dubbel voorvakje dat steun biedt waar je dat nodig hebt.
- Weergegeven kleur: Energy
- Stijl: IZ7488-300
Nike
Of je nu op school bent, in de sportschool of op het veld, deze boxershorts vormen de basis van performancekleding. Ze zijn gemaakt van ventilerende, rekbare katoenjersey. De rekbare tailleband zorgt voor een comfortabele pasvorm en aan de voorkant is er een gesloten, dubbel voorvakje dat steun biedt waar je dat nodig hebt.
Productgegevens
- Bestaat uit 3 boxershorts
- 95% katoen/5% elastaan
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Energy
- Stijl: IZ7488-300
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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