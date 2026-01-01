Nike
Dri-FIT geweven set met jack met rits over de hele lengte en broek voor kleuters
Kleed je kind in dit performancegerichte trainingspak, dat is gemaakt van geweven materiaal met vochtafvoerende Dri-FIT technologie om je kind koel en droog te houden tijdens het spelen. Het jack met capuchon heeft een rits over de hele lengte en handige zakken in de zijnaden. De bijpassende taps toelopende broek heeft een elastische tailleband voor een comfortabele pasvorm. Combineer deze set met een willekeurige Nike Dri-FIT tanktop of T-shirt voor een complete look die gemaakt is om in te bewegen.
- Weergegeven kleur: Zwart
- Stijl: JA3410-010
Nike
Kleed je kind in dit performancegerichte trainingspak, dat is gemaakt van geweven materiaal met vochtafvoerende Dri-FIT technologie om je kind koel en droog te houden tijdens het spelen. Het jack met capuchon heeft een rits over de hele lengte en handige zakken in de zijnaden. De bijpassende taps toelopende broek heeft een elastische tailleband voor een comfortabele pasvorm. Combineer deze set met een willekeurige Nike Dri-FIT tanktop of T-shirt voor een complete look die gemaakt is om in te bewegen.
Productgegevens
- 100% polyester
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart
- Stijl: JA3410-010
Maat en pasvorm
- Het mannelijke model draagt maat 6 en is 1,21 m lang
- Het vrouwelijke model draagt maat 6 en is 1,19 m lang
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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