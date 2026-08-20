Gerecyclede materialen
Nike Dri-FIT ADV Fly
Soepele AeroBill AeroAdapt pet
Dit product is gemaakt van materiaal met meer dan 50% gerecyclede polyestervezels
Geef je fitnessontwikkeling een extra zetje met de Nike Fly pet. Dankzij het ondiepe design en de atletische pasvorm is deze pet ideaal voor je volgende run, gewichthefsessie en groepsles. Blijf fris en koel met geavanceerd zweetafvoerend materiaal en AeroAdapt zijvlakken. Een elastisch trekkoord en een gebruiksvriendelijke koordstopper zorgen voor de perfecte pasvorm voor je trainingsbehoeften.
- Weergegeven kleur: Wit/Anthracite/Zwart
- Stijl: FJ0736-100
Nike Dri-FIT ADV Fly
Geef je fitnessontwikkeling een extra zetje met de Nike Fly pet. Dankzij het ondiepe design en de atletische pasvorm is deze pet ideaal voor je volgende run, gewichthefsessie en groepsles. Blijf fris en koel met geavanceerd zweetafvoerend materiaal en AeroAdapt zijvlakken. Een elastisch trekkoord en een gebruiksvriendelijke koordstopper zorgen voor de perfecte pasvorm voor je trainingsbehoeften.
Pluspunten
- Nike Dri-FIT ADV technologie houdt je koel en comfortabel door een combinatie van vochtafvoerend materiaal met geavanceerde technieken en eigenschappen.
- Nike AeroBill technologie combineert ventilatie met het comfort van zweetafvoerend materiaal zodat je niet wordt afgeleid.
- Nike AeroAdapt technologie maakt gebruik van doelgerichte vlakken met door zweet geactiveerde openingen om je lichaamstemperatuur optimaal te houden.
- Het elastische trekkoord met stopper is eenvoudig te verstellen voor de juiste pasvorm.
- De geweven vlakken met stretch in vier richtingen zorgen voor een comfortabele pasvorm.
Productgegevens
- Reflecterende elementen
- Body/voering voorzijde: 100% polyester. Vlakken: 81% polyester/19% nylon.
- Met de hand wassen
- Geïmporteerd
- Niet bedoeld als persoonlijk beschermingsmiddel (PPE)
- Weergegeven kleur: Wit/Anthracite/Zwart
- Stijl: FJ0736-100
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
- Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.
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Nike Dri-FIT ADV Fly