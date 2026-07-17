Nike Dri-FIT ADV Ace zonneklep

Cute but Velcro adjustment pulls longer here.
patty0d80bc11bce646eeb2729c6606ff0864
This is a cute visor, but the Velcro on the back for adjustments catches on my hair and pulls it out . If you don’t have short hair, beware!
Gerecyclede materialen
Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede polyestervezels
Deze ongestructureerde, lage zonneklep is gemaakt voor tennisliefhebbers, zowel voor op de baan als daarbuiten. Ventilatie in het design zorgt voor een luchtig gevoel waar je dat het hardst nodig hebt en het elastische, zweetafvoerende materiaal zorgt dat je fris blijft. De verkorte AeroBill is ontworpen voor minimale afleidingen tijdens het serveren, zodat je vol zelfvertrouwen op je best kunt spelen.
Nike Dri-FIT ADV Ace
Deze ongestructureerde, lage zonneklep is gemaakt voor tennisliefhebbers, zowel voor op de baan als daarbuiten. Ventilatie in het design zorgt voor een luchtig gevoel waar je dat het hardst nodig hebt en het elastische, zweetafvoerende materiaal zorgt dat je fris blijft. De verkorte AeroBill is ontworpen voor minimale afleidingen tijdens het serveren, zodat je vol zelfvertrouwen op je best kunt spelen.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4.3 sterren
Cute but Velcro adjustment pulls longer here.
patty0d80bc11bce646eeb2729c6606ff0864
This is a cute visor, but the Velcro on the back for adjustments catches on my hair and pulls it out . If you don’t have short hair, beware!
Comfy stylish visor
DelgertuyaG931496917
Fits true size. Very comfortable. I like it black material inside because when you get sweaty it gets dirty easily. Looks fashionable. Whit color looks good on everything.
JorgeR234536497
Excellent. I gave it to my wife as a gift, and she loves it.
Nike Dri-FIT ADV Ace