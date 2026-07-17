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Goede beoordeling
Nike Dri-FIT ADV Ace zonneklep - Zwart/Anthracite/Wit

Gerecyclede materialen

Nike Dri-FIT ADV Ace

Zonneklep

€ 27,99
Zwart/Anthracite/Wit
Wit/Anthracite/Zwart
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Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede polyestervezels

Deze ongestructureerde, lage zonneklep is gemaakt voor tennisliefhebbers, zowel voor op de baan als daarbuiten. Ventilatie in het design zorgt voor een luchtig gevoel waar je dat het hardst nodig hebt en het elastische, zweetafvoerende materiaal zorgt dat je fris blijft. De verkorte AeroBill is ontworpen voor minimale afleidingen tijdens het serveren, zodat je vol zelfvertrouwen op je best kunt spelen.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Anthracite/Wit
  • Stijl: FB6443-010

Nike Dri-FIT ADV Ace

€ 27,99

Deze ongestructureerde, lage zonneklep is gemaakt voor tennisliefhebbers, zowel voor op de baan als daarbuiten. Ventilatie in het design zorgt voor een luchtig gevoel waar je dat het hardst nodig hebt en het elastische, zweetafvoerende materiaal zorgt dat je fris blijft. De verkorte AeroBill is ontworpen voor minimale afleidingen tijdens het serveren, zodat je vol zelfvertrouwen op je best kunt spelen.

Pluspunten

  • Nike Dri-FIT ADV-technologie houdt je koel en comfortabel door een combinatie van vochtafvoerend materiaal met geavanceerde technieken en eigenschappen.
  • De kortere Aerobill is ventilerend en zorgt voor minder afleiding.
  • Het bandje aan de achterkant kun je eenvoudig aanpassen voor de juiste pasvorm.
  • Perforaties rond de kroon zijn strategisch geplaatst op basis van gegevens over de zweetafvoer.
  • UV-bescherming houdt de zon tegen op plaatsen die door de klep bedekt zijn.
  • Geperforeerde voering zorgt voor extra ventilatie.

Productgegevens

  • Body: 90% polyester, 10% elastaan. Onderzijde klep: 100% polyester. Voering: 80% polyester/20% elastaan.
  • Niet wassen
  • Geïmporteerd
  • Niet bedoeld als persoonlijk beschermingsmiddel (PPE)
  • Weergegeven kleur: Zwart/Anthracite/Wit
  • Stijl: FB6443-010

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Zo wordt het gemaakt

    • Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
    • Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.

Beoordelingen (11)

4.3 sterren

  • Cute but Velcro adjustment pulls longer here.

    patty0d80bc11bce646eeb2729c6606ff0864

    This is a cute visor, but the Velcro on the back for adjustments catches on my hair and pulls it out . If you don’t have short hair, beware!

  • Comfy stylish visor

    DelgertuyaG931496917

    Fits true size. Very comfortable. I like it black material inside because when you get sweaty it gets dirty easily. Looks fashionable. Whit color looks good on everything.

  • JorgeR234536497

    Excellent. I gave it to my wife as a gift, and she loves it.

Nike Dri-FIT ADV Ace zonneklep

Nike Dri-FIT ADV Ace

€ 27,99

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