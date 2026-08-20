Nike Dragonfly 2 Elite track and field distance spikes

Nike Dragonfly 2 Elite

€ 219,99

Het ultralichte foam en de zool van koolstofvezel zorgen voor ultieme snelheid.

Onze populairste trackspikes voor lange afstanden staan weer aan de startlijn, klaar om nog meer wereldrecords te breken. De Dragonfly 2 Elite, nu voorzien van ultralicht ZoomX foam en een responsieve zool van koolstofvezel, kan je helpen een nieuw niveau van snelheid te bereiken voor de wedstrijddag. De schoen wordt gedragen door de snelste 5K- en 10K-hardlopers in de sport die klaar zijn om nieuwe records neer te zetten.

Speciaal ontwikkeld bovenwerk

De nieuwe garens en een speciaal ontwikkeld bovenwerk zorgen voor meer ventilatie en comfort. De aansluitende pasvorm van het bovenwerk voelt goed aan en is gemaakt om lang mee te gaan. De hak is versterkt voor meer stabiliteit.

ZoomX foam

Het ZoomX foam over de hele lengte, het lichtste en meest veerkrachtige foam van Nike, zorgt voor veel energieteruggave bij elke stap.

Stabiele verbinding

De vier spikes verminderen het gewicht van de zool en creëren een brede basis zodat je stabiel blijft op de baan.

Zool van koolstofvezel

Koolstofvezel ontgrendelt de respons van de zool en helpt het gewicht te verminderen. Het gebogen design geeft je het gevoel dat je vooruit wordt geduwd.

Wat is er nieuw?

Een iets bredere midden- en voorvoet in vergelijking met de vorige uitvoering verbeteren het gevoel van stabiliteit op rechte stukken en vooral in bochten.