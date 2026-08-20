Gerecyclede materialen
Nike
Draagtas (28 liter)
Hoe je ook wilt trainen, met deze tas kun je het aan. De tas heeft aan de binnenkant meerdere diepe steekzakken en zakken met rits voor extra veiligheid. Gebruik de zakken aan de voor- en achterkant voor kleine spullen die je snel wilt kunnen pakken. Deze draagtas is groter dan hij lijkt. De zijkanten hebben uitvouwbare vlakken van stof voor extra ruimte wanneer je die nodig hebt.
- Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Wit
- Stijl: IH7964-010
Nike
Hoe je ook wilt trainen, met deze tas kun je het aan. De tas heeft aan de binnenkant meerdere diepe steekzakken en zakken met rits voor extra veiligheid. Gebruik de zakken aan de voor- en achterkant voor kleine spullen die je snel wilt kunnen pakken. Deze draagtas is groter dan hij lijkt. De zijkanten hebben uitvouwbare vlakken van stof voor extra ruimte wanneer je die nodig hebt.
Voordelen
- Zakken aan de buitenkant hebben drukknopen aan de ene kant en een klittenbandsluiting aan de andere.
- Je kunt de tas op twee manieren dragen: met de lange schouderband of met de korte handvatten.
Productgegevens
- 41 x 33 x 13 cm (lxbxd)
- 100% polyester
- Niet wassen
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Wit
- Stijl: IH7964-010
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
- Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.
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Nike