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Nike Downshifter 14 SE Hardloopschoenen voor dames (straat) - Silt Red/Particle Rose/Phantom/Tattoo

Nike Downshifter 14 SE

Hardloopschoenen voor dames (straat)

€ 69,99
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  • Weergegeven kleur: Silt Red/Particle Rose/Phantom/Tattoo
  • Stijl: IR1524-600

Nike Downshifter 14 SE

€ 69,99

Meer foamlagen zorgen voor responsieve demping voor comfort en veerkracht.

Til je run naar een hoger niveau met de Downshifter 14. We hebben de demping in de tussenzool vergroot voor nog meer comfort en veerkracht dan bij de vorige versie. Daarnaast zorgt het bovenwerk van open mesh voor optimale ventilatie, terwijl de band rond de middenvoet een stabiel, omsloten gevoel geeft.

Open mesh

Het speciaal ontworpen open mesh-bovenwerk zorgt voor ventilatie.

Veerkrachtige demping

We hebben extra demping toegevoegd aan de tussenzool voor meer comfort en veerkracht.

Comfortabele omsluiting

De interne band rond de middenvoet zorgt voor een stabiele, omsloten pasvorm.

Wat is er nieuw?

  • Verhoogde stackhoogte van foam
  • Bovenwerk van opengewerkt mesh

Productgegevens

  • Gewicht ca.: 276 g (damesmaat 39)
  • Hoogteverschil tussen hak en teen: 10 mm
  • Speciale editie verfspettersdesign
  • Lage kraag
  • Klassieke veters
  • Weergegeven kleur: Silt Red/Particle Rose/Phantom/Tattoo
  • Stijl: IR1524-600

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (3)

5 sterren

  • Comodidad

    lucast907069946

    Comodidad al andar y estilo me encanta el color diseño de la zapatilla

  • Super

    Manuela206723435

    Sehr bequem. Man rollt damit gut ab. Angenehm auf der Straße

  • Alexandra92943537

    Olyan mint a képen😍 Nagyon kényelmes

Nike Downshifter 14 SE Hardloopschoenen voor dames (straat)

Nike Downshifter 14 SE

€ 69,99

Verbeterde ventilatie en een zachte middenzool van foam die elke stap opvangt.

Speciaal ontwikkeld voor

Hardlopen (straat)

Demping

Responsief

Gewicht

Ca. 276 gram (damesmaat 39)

Hoogteverschil tussen hak en teen

10 mm

Technische specificaties

Gewicht

Ca. 276 gram (damesmaat 39)

Hoogteverschil tussen hak en teen

10 mm

Features voor performance

  • Ventilerend bovenwerk

    Het speciaal ontworpen open mesh-bovenwerk zorgt voor ventilatie.

  • Comfortabele middenzool

    We hebben extra demping toegevoegd aan de middenzool voor meer comfort en veerkracht.

  • Blijft goed zitten

    De interne band rond de middenvoet zorgt voor een stabiel, omsloten gevoel.

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