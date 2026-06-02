Nike Downshifter 14 SE Hardloopschoenen voor dames (straat)

Comodidad
lucast907069946
Comodidad al andar y estilo me encanta el color diseño de la zapatilla
Nike Downshifter 14 SE
Meer foamlagen zorgen voor responsieve demping voor comfort en veerkracht.
Til je run naar een hoger niveau met de Downshifter 14. We hebben de demping in de tussenzool vergroot voor nog meer comfort en veerkracht dan bij de vorige versie. Daarnaast zorgt het bovenwerk van open mesh voor optimale ventilatie, terwijl de band rond de middenvoet een stabiel, omsloten gevoel geeft.
Het speciaal ontworpen open mesh-bovenwerk zorgt voor ventilatie.
We hebben extra demping toegevoegd aan de tussenzool voor meer comfort en veerkracht.
De interne band rond de middenvoet zorgt voor een stabiele, omsloten pasvorm.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
5 sterren
Comodidad
lucast907069946
Comodidad al andar y estilo me encanta el color diseño de la zapatilla
Super
Manuela206723435
Sehr bequem. Man rollt damit gut ab. Angenehm auf der Straße
Alexandra92943537
Olyan mint a képen😍 Nagyon kényelmes
Nike Downshifter 14 SE
Speciaal ontwikkeld voor
Demping
Gewicht
Hoogteverschil tussen hak en teen
Gewicht
Ca. 276 gram (damesmaat 39)
Hoogteverschil tussen hak en teen
10 mm