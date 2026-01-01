Nike Downshifter 14
Hardloopschoenen voor dames (straat)
Til je run naar een hoger niveau met de Downshifter 14. We hebben de demping in de tussenzool vergroot voor nog meer comfort en veerkracht dan bij de vorige versie. Daarnaast zorgt het bovenwerk van open mesh voor optimale ventilatie, terwijl de band rond de middenvoet een stabiel, omsloten gevoel geeft.
- Weergegeven kleur: Zwart/British Khaki/Fusion Red/Sail
- Stijl: IR0210-001
Nike Downshifter 14
Meer foamlagen zorgen voor responsieve demping voor comfort en veerkracht.
Til je run naar een hoger niveau met de Downshifter 14. We hebben de demping in de tussenzool vergroot voor nog meer comfort en veerkracht dan bij de vorige versie. Daarnaast zorgt het bovenwerk van open mesh voor optimale ventilatie, terwijl de band rond de middenvoet een stabiel, omsloten gevoel geeft.
Open mesh
Het bovenwerk van open mesh zorgt voor ventilatie en heeft een wilde print als accent.
Veerkrachtige demping
We hebben extra demping toegevoegd aan de tussenzool voor meer comfort en veerkracht.
Comfortabele omsluiting
De interne band rond de middenvoet zorgt voor een stabiele, omsloten pasvorm.
Wat is er nieuw?
- Verhoogde stackhoogte van foam
- Bovenwerk van opengewerkt mesh
Productgegevens
- Gewicht: ca. 276 gram (damesmaat 39)
- Hoogteverschil tussen hak en teen: 10 mm
- Weergegeven kleur: Zwart/British Khaki/Fusion Red/Sail
- Stijl: IR0210-001
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Downshifter 14