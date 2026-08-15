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Nike DNA Academy Dri-FIT basketbalshorts voor heren (21 cm) - Zwart/Zwart/Zwart/Wit

Gerecyclede materialen

Nike DNA Academy

Dri-FIT basketbalshorts voor heren (21 cm)

€ 34,99
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Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester

Probeer je je spel te verbeteren? Trek deze shorts aan die lekker hoog zitten, zodat je in alle rust kunt trainen zonder dat de stof in de weg zit. Ze zijn ook voorzien van onze Nike Dri-Fit technologie, zodat je droog en comfortabel blijft tijdens het spelen.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Zwart/Wit
  • Stijl: IQ8608-010

Nike DNA Academy

€ 34,99

Probeer je je spel te verbeteren? Trek deze shorts aan die lekker hoog zitten, zodat je in alle rust kunt trainen zonder dat de stof in de weg zit. Ze zijn ook voorzien van onze Nike Dri-Fit technologie, zodat je droog en comfortabel blijft tijdens het spelen.

Voordelen

De Dri-FIT-technologie van Nike voert zweet af van de huid en zorgt voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.

Productgegevens

  • Binnennaad 20 cm
  • Knit materiaal met een mesh voorkant en platte achterkant
  • Elastische tailleband met trekkoord
  • Geborduurd Swoosh logo
  • Zijzakken
  • 100% polyester
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Zwart/Wit
  • Stijl: IQ8608-010

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,83 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Zo wordt het gemaakt

    • Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
    • Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.

Beoordelingen (2)

5 sterren

  • Ideális kosárlabdához.

    TundeV979485145

    Ideális nadrág kosárlabdához. Derékban enyhén szűk méretezésű, de ettől függetlenül kényelmes. Sportoláshoz tökéletes.

  • Lenka236665739

    Material and size Is perfect, very comfortable. *****

Nike DNA Academy Dri-FIT basketbalshorts voor heren (21 cm)

Nike DNA Academy

€ 34,99

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