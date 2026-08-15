Nike DNA Academy Dri-FIT basketbalshorts voor heren (21 cm)

Ideális kosárlabdához.
TundeV979485145
Ideális nadrág kosárlabdához. Derékban enyhén szűk méretezésű, de ettől függetlenül kényelmes. Sportoláshoz tökéletes.
Gerecyclede materialen
Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester
Probeer je je spel te verbeteren? Trek deze shorts aan die lekker hoog zitten, zodat je in alle rust kunt trainen zonder dat de stof in de weg zit. Ze zijn ook voorzien van onze Nike Dri-Fit technologie, zodat je droog en comfortabel blijft tijdens het spelen.
Nike DNA Academy
Probeer je je spel te verbeteren? Trek deze shorts aan die lekker hoog zitten, zodat je in alle rust kunt trainen zonder dat de stof in de weg zit. Ze zijn ook voorzien van onze Nike Dri-Fit technologie, zodat je droog en comfortabel blijft tijdens het spelen.
De Dri-FIT-technologie van Nike voert zweet af van de huid en zorgt voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
5 sterren
Ideális kosárlabdához.
TundeV979485145
Ideális nadrág kosárlabdához. Derékban enyhén szűk méretezésű, de ettől függetlenül kényelmes. Sportoláshoz tökéletes.
Lenka236665739
Material and size Is perfect, very comfortable. *****
Nike DNA Academy