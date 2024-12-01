 
afbeelding 1 van 2
Denver Nuggets Icon Edition Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren - College Navy

Gerecyclede materialen

Denver Nuggets Icon Edition Swingman

Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren

€ 104,99
Selecteer maatMaatwijzer

Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester

Elk team heeft zijn eigen kleuren, een onmiskenbare identiteit waarmee het zich onderscheidt van de rest van de competitie. Deze Denver Nuggets jersey vormt een eerbetoon aan een rijke basketbalgeschiedenis en is geïnspireerd op wat de spelers op het basketbalveld dragen, van de teamdetails tot de lichte, zweetafvoerende mesh.


  • Weergegeven kleur: College Navy
  • Stijl: DN2003-419

Denver Nuggets Icon Edition Swingman

€ 104,99

Elk team heeft zijn eigen kleuren, een onmiskenbare identiteit waarmee het zich onderscheidt van de rest van de competitie. Deze Denver Nuggets jersey vormt een eerbetoon aan een rijke basketbalgeschiedenis en is geïnspireerd op wat de spelers op het basketbalveld dragen, van de teamdetails tot de lichte, zweetafvoerende mesh.

Pluspunten

  • Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
  • De ventilerende mesh houdt je koel en droog, zowel op het veld als daarbuiten.

Productgegevens

  • Met hitte aangebrachte graphics
  • Label op de zoom
  • 100% polyester
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: College Navy
  • Stijl: DN2003-419

Maat en pasvorm

    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Zo wordt het gemaakt

    • Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
    • Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.

Beoordelingen (2)

5 sterren

  • Parfait

    Christophe167887571

    Un de plus dans ma collection. Taille idéale et prix intéressant. J'adore

  • Parfait !

    fabiengast

    Excellent produit ! Taillant ok vous pouvez choisir votre taille habituelle chez Nike .

Denver Nuggets Icon Edition Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren

Denver Nuggets Icon Edition Swingman

€ 104,99

Maak de look af