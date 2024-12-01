Denver Nuggets Icon Edition Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren

Parfait
Christophe167887571
Un de plus dans ma collection. Taille idéale et prix intéressant. J'adore
Gerecyclede materialen
Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester
Elk team heeft zijn eigen kleuren, een onmiskenbare identiteit waarmee het zich onderscheidt van de rest van de competitie. Deze Denver Nuggets jersey vormt een eerbetoon aan een rijke basketbalgeschiedenis en is geïnspireerd op wat de spelers op het basketbalveld dragen, van de teamdetails tot de lichte, zweetafvoerende mesh.
Denver Nuggets Icon Edition Swingman
Elk team heeft zijn eigen kleuren, een onmiskenbare identiteit waarmee het zich onderscheidt van de rest van de competitie. Deze Denver Nuggets jersey vormt een eerbetoon aan een rijke basketbalgeschiedenis en is geïnspireerd op wat de spelers op het basketbalveld dragen, van de teamdetails tot de lichte, zweetafvoerende mesh.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
5 sterren
Parfait
Christophe167887571
Un de plus dans ma collection. Taille idéale et prix intéressant. J'adore
Parfait !
fabiengast
Excellent produit ! Taillant ok vous pouvez choisir votre taille habituelle chez Nike .
Denver Nuggets Icon Edition Swingman