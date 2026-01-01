Gerecyclede materialen
Denver Nuggets Association Edition
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester
De Association Edition jersey heeft een witte achtergrond en verbindt alle teams in de NBA met elkaar. Deze Denver Nuggets jersey is geïnspireerd op wat de pro's op het veld dragen, van de teamdetails en graphics tot de lichte, zweetafvoerende mesh. Zo blijf je droog en fris zowel op als buiten het veld en kun je laten zien welke speler en sport jouw favoriet zijn.
- Weergegeven kleur: Wit
- Stijl: DN2075-100
Denver Nuggets Association Edition
De Association Edition jersey heeft een witte achtergrond en verbindt alle teams in de NBA met elkaar. Deze Denver Nuggets jersey is geïnspireerd op wat de pro's op het veld dragen, van de teamdetails en graphics tot de lichte, zweetafvoerende mesh. Zo blijf je droog en fris zowel op als buiten het veld en kun je laten zien welke speler en sport jouw favoriet zijn.
Pluspunten
- Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
- Ventilerende mesh houdt je koel en droog, zowel op het veld als daarbuiten.
Productgegevens
- Spelersnaam en -nummer van keperstof
- Met hitte aangebrachte graphics
- Label op de zoom
- 100% polyester
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Wit
- Stijl: DN2075-100
Maat en pasvorm
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
- Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.
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Denver Nuggets Association Edition