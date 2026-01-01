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Dallas Cowboys Logo Club
Nike NFL-hoodie voor heren
30% korting
Deze Club Logo hoodie is ontworpen met opvallende graphics en heeft een zachte voering van fleece zodat je het team comfortabel kunt ondersteunen als het koud is.
- Weergegeven kleur: College Navy
- Stijl: IO8993-419
Dallas Cowboys Logo Club
30% korting
Deze Club Logo hoodie is ontworpen met opvallende graphics en heeft een zachte voering van fleece zodat je het team comfortabel kunt ondersteunen als het koud is.
Productgegevens
- Zak aan de voorkant
- Capuchon met verstelbaar trekkoord
- 80% katoen/20% polyester
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: College Navy
- Stijl: IO8993-419
Maat en pasvorm
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Dallas Cowboys Logo Club
30% korting