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Dallas Cowboys Logo Club Nike NFL-hoodie voor heren - College Navy

Dallas Cowboys Logo Club

Nike NFL-hoodie voor heren

30% korting
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Deze Club Logo hoodie is ontworpen met opvallende graphics en heeft een zachte voering van fleece zodat je het team comfortabel kunt ondersteunen als het koud is.


  • Weergegeven kleur: College Navy
  • Stijl: IO8993-419

Dallas Cowboys Logo Club

30% korting

Deze Club Logo hoodie is ontworpen met opvallende graphics en heeft een zachte voering van fleece zodat je het team comfortabel kunt ondersteunen als het koud is.

Productgegevens

  • Zak aan de voorkant
  • Capuchon met verstelbaar trekkoord
  • 80% katoen/20% polyester
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: College Navy
  • Stijl: IO8993-419

Maat en pasvorm

    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Dallas Cowboys Logo Club Nike NFL-hoodie voor heren

    Dallas Cowboys Logo Club

    30% korting

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