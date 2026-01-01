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Gerecyclede materialen
Nike Crossover
Dri-FIT basketbalshorts voor kids
€ 24,99
Het ventilerende mesh en onze zweetafvoerende Dri-FIT technologie houden je fris en comfortabel terwijl je over het veld sprint in deze lichte basketbalshorts.
- Weergegeven kleur: Midnight Navy/Wit
- Stijl: IO3380-410
Nike Crossover
€ 24,99
Het ventilerende mesh en onze zweetafvoerende Dri-FIT technologie houden je fris en comfortabel terwijl je over het veld sprint in deze lichte basketbalshorts.
Pluspunten
- Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
- Dankzij een elastische tailleband met trekkoord kun je de perfecte pasvorm creëren.
Productgegevens
- Geborduurd Swoosh logo
- 100% polyester
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Midnight Navy/Wit
- Stijl: IO3380-410
Maat en pasvorm
- Het vrouwelijke model draagt maat M en is 1,54 m lang
- Het mannelijke model draagt maat M en is 1,27 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Crossover
€ 24,99