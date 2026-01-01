Gerecyclede materialen
CR7 Academy
Voetbalshorts met Dri-FIT voor kids
Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester
Vlieg net als Ronaldo naar het doel en verbeter je vaardigheden op het veld. We hebben deze knit shorts voorzien van onze zweetafvoerende Dri-FIT technologie om je droog en comfortabel te houden.
- Weergegeven kleur: Volt/Zwart/Zwart
- Stijl: HF4346-702
CR7 Academy
Vlieg net als Ronaldo naar het doel en verbeter je vaardigheden op het veld. We hebben deze knit shorts voorzien van onze zweetafvoerende Dri-FIT technologie om je droog en comfortabel te houden.
Pluspunten
- Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
- Dankzij een elastische tailleband met trekkoord kun je de perfecte pasvorm creëren.
- Mesh zijvlakken bieden betere ventilatie.
Productgegevens
- Body/mesh: 100% polyester
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Volt/Zwart/Zwart
- Stijl: HF4346-702
Maat en pasvorm
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
- Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.
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CR7 Academy