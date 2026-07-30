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Nike Court Vision SE herenschoenen - Rattan/Rocky Tan/Mink Brown

Nike Court Vision SE

Herenschoenen

€ 84,99
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Verliefd op de oldskool basketbalstijl van de jaren 80? Ontdek de Court Vision. Deze uitvoering combineert camouflage en synthetisch leer met een rubberen kuipzool voor langdurig comfort dat is geïnspireerd op onze meest iconische designs uit het verleden.


  • Weergegeven kleur: Rattan/Rocky Tan/Mink Brown
  • Stijl: IV5722-200

Nike Court Vision SE

€ 84,99

Verliefd op de oldskool basketbalstijl van de jaren 80? Ontdek de Court Vision. Deze uitvoering combineert camouflage en synthetisch leer met een rubberen kuipzool voor langdurig comfort dat is geïnspireerd op onze meest iconische designs uit het verleden.

Pluspunten

  • De perforaties op de neus en aan de zijkanten zorgen voor ventilatie.
  • Textiel en synthetisch leer op het bovenwerk geven de schoen stevigheid.

Productgegevens

  • Gewatteerde kraag
  • Rubberen buitenzool
  • Weergegeven kleur: Rattan/Rocky Tan/Mink Brown
  • Stijl: IV5722-200

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (2)

5 sterren

  • Nickff2a3e3801814ea08d23f919c903aa0c

    Nike always represents with quality design, look and comfort! A++

  • Couldn't Pass these Up

    Felicia964454489

    I love these shoes. They fit well and I LOVE all things camo!!!

Nike Court Vision SE herenschoenen

Nike Court Vision SE

€ 84,99

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