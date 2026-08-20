Nike Court Vision Low Suede
Herenschoenen
Verliefd op de oldskool basketbalstijl van de jaren 80? Ontdek de Court Vision. Hij combineert leer en suède met een rubberen kuipzool voor langdurig comfort dat is geïnspireerd op de meest iconische designs uit het verleden.
- Weergegeven kleur: Phantom/Cream II
- Stijl: IO0461-001
Nike Court Vision Low Suede
Verliefd op de oldskool basketbalstijl van de jaren 80? Ontdek de Court Vision. Hij combineert leer en suède met een rubberen kuipzool voor langdurig comfort dat is geïnspireerd op de meest iconische designs uit het verleden.
Pluspunten
- Het bovenwerk van echt en synthetisch leer krijgt in de loop van de tijd een vintage look.
- Perforaties bij de neus en zijkanten zorgen voor ventilatie.
- De rubberen kuipzool zorgt voor stevigheid en grip.
Productgegevens
- Middenzool van foam
- Rubberen buitenzool
- Weergegeven kleur: Phantom/Cream II
- Stijl: IO0461-001
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Court Vision Low Suede