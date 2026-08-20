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Nike Court Borough Mid 2 schoenen voor baby's/peuters - Zwart/Zwart/Zwart

Nike Court Borough Mid 2

Schoenen voor baby's/peuters

€ 49,99

Je kleintje ziet eruit als een all-star met de Nike Court Borough Mid 2. Het klassieke mid-top design is gemaakt van stevig leer voor een premium look en feel. Een klittenbandsluiting maakt het gemakkelijk om de schoen aan en uit te trekken.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Zwart
  • Stijl: CD7784-001

Nike Court Borough Mid 2

€ 49,99

ALL-STAR COMFORT.

Je kleintje ziet eruit als een all-star met de Nike Court Borough Mid 2. Het klassieke mid-top design is gemaakt van stevig leer voor een premium look en feel. Een klittenbandsluiting maakt het gemakkelijk om de schoen aan en uit te trekken.

Pluspunten

  • Leer is stevig en gemakkelijk schoon te maken.
  • De schoen is eenvoudig aan en uit te trekken dankzij de elastische veters met klittenbandsluiting.
  • Vulling rond de tong en enkel zorgt voor extra comfort.
  • Groeven in de zool maken de schoen flexibel.

Productgegevens

  • Kuipzoolconstructie voor een klassieke look en feel.
  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Zwart
  • Stijl: CD7784-001

Maat en pasvorm

    • Valt klein; we raden je aan een maat groter te bestellen
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Nike Court Borough Mid 2 schoenen voor baby's/peuters

    Nike Court Borough Mid 2

    € 49,99