Nike Court Borough Mid 2
Schoenen voor baby's/peuters
Je kleintje ziet eruit als een all-star met de Nike Court Borough Mid 2. Het klassieke mid-top design is gemaakt van stevig leer voor een premium look en feel. Een klittenbandsluiting maakt het gemakkelijk om de schoen aan en uit te trekken.
- Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Zwart
- Stijl: CD7784-001
Nike Court Borough Mid 2
ALL-STAR COMFORT.
Je kleintje ziet eruit als een all-star met de Nike Court Borough Mid 2. Het klassieke mid-top design is gemaakt van stevig leer voor een premium look en feel. Een klittenbandsluiting maakt het gemakkelijk om de schoen aan en uit te trekken.
Pluspunten
- Leer is stevig en gemakkelijk schoon te maken.
- De schoen is eenvoudig aan en uit te trekken dankzij de elastische veters met klittenbandsluiting.
- Vulling rond de tong en enkel zorgt voor extra comfort.
- Groeven in de zool maken de schoen flexibel.
Productgegevens
- Kuipzoolconstructie voor een klassieke look en feel.
- Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Zwart
- Stijl: CD7784-001
Maat en pasvorm
- Valt klein; we raden je aan een maat groter te bestellen
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Court Borough Mid 2