Great Store
AaronH778789036
They’re great and my grandson love dem boss on his foot too
Je kleintje ziet eruit als een all-star met de Nike Court Borough Mid 2. Het klassieke mid-top design is gemaakt van stevig leer voor een premium look en feel. Een klittenbandsluiting maakt het gemakkelijk om de schoen aan en uit te trekken.
Nike Court Borough Mid 2
ALL-STAR COMFORT.
Je kleintje ziet eruit als een all-star met de Nike Court Borough Mid 2. Het klassieke mid-top design is gemaakt van stevig leer voor een premium look en feel. Een klittenbandsluiting maakt het gemakkelijk om de schoen aan en uit te trekken.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4.9 sterren
Great Store
AaronH778789036
They’re great and my grandson love dem boss on his foot too
SuperStar2
Really cute! Our daughter spotted these online and started dancing she like them so much. After we received them, she has worn them almost everyday.
Love it
QuintazW656454241
Perfect shoe for a toddler Fits great and very versatile with many of her clothes
Nike Court Borough Mid 2
Ontdek de Nike Court Borough Mid 2 schoenen voor baby's/peuters
Dit klassieke hoge design is gemaakt met robuust leer dat gemakkelijk te reinigen is, plus twee klittenbandsluitingen voor een veilige en gemakkelijke pasvorm.
Zachte vulling rond de enkel en tong voor extra comfort voor kleine lopers.