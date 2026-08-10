 
afbeelding 1 van 5
Goede beoordeling
Nike Court Borough Mid 2 schoenen voor baby's/peuters - Wit/Wit/Wit

Nike Court Borough Mid 2

Schoenen voor baby's/peuters

€ 49,99
Wit/Wit/Wit
Zwart/Zwart/Wit
Wit/Picante Red/Barely Volt/Current Blue
Wit/Pink Foam
Zwart/Zwart/Zwart
Wit/Wit/Wit
Wit/Zwart
Grey Fog/Iron Grey/Volt/Game Royal
Selecteer maatMaatwijzer
  • Valt klein; we raden je aan een maat groter te bestellen

Je kleintje ziet eruit als een all-star met de Nike Court Borough Mid 2. Het klassieke mid-top design is gemaakt van stevig leer voor een premium look en feel. Een klittenbandsluiting maakt het gemakkelijk om de schoen aan en uit te trekken.


  • Weergegeven kleur: Wit/Wit/Wit
  • Stijl: CD7784-100

Nike Court Borough Mid 2

€ 49,99

ALL-STAR COMFORT.

Je kleintje ziet eruit als een all-star met de Nike Court Borough Mid 2. Het klassieke mid-top design is gemaakt van stevig leer voor een premium look en feel. Een klittenbandsluiting maakt het gemakkelijk om de schoen aan en uit te trekken.

Pluspunten

  • Leer is stevig en gemakkelijk schoon te maken.
  • De schoen is eenvoudig aan en uit te trekken dankzij de elastische veters met klittenbandsluiting.
  • Vulling rond de tong en enkel zorgt voor extra comfort.
  • Groeven in de zool maken de schoen flexibel.

Productgegevens

  • Kuipzoolconstructie voor een klassieke look en feel.
  • Weergegeven kleur: Wit/Wit/Wit
  • Stijl: CD7784-100

Maat en pasvorm

    • Valt klein; we raden je aan een maat groter te bestellen
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (386)

4.9 sterren

  • Great Store

    AaronH778789036

    They’re great and my grandson love dem boss on his foot too

  • SuperStar2

    Really cute! Our daughter spotted these online and started dancing she like them so much. After we received them, she has worn them almost everyday.

  • Love it

    QuintazW656454241

    Perfect shoe for a toddler Fits great and very versatile with many of her clothes

Nike Court Borough Mid 2 schoenen voor baby's/peuters

Nike Court Borough Mid 2

€ 49,99

Maak de look af

Item 3 of 9

Ontdek de Nike Court Borough Mid 2 schoenen voor baby's/peuters

Robuust en eenvoudig

Dit klassieke hoge design is gemaakt met robuust leer dat gemakkelijk te reinigen is, plus twee klittenbandsluitingen voor een veilige en gemakkelijke pasvorm.

Extra demping

Zachte vulling rond de enkel en tong voor extra comfort voor kleine lopers.