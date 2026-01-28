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Nike Control voetbal - Wit/Zwart/Zwart

Nike Control

Voetbal

30% korting

Uitverkocht:

Dit product is momenteel niet beschikbaar

De nieuwe Control bal is voorzien van onze innovatieve OmniSculpt technologie en heeft groeven in de behuizing voor een betere balvlucht, elke keer weer. Het design met vier vlakken en kortere, gefaseerde naden zorgt voor grotere raakvlakken en een meer bolvormige vorm.


  • Weergegeven kleur: Wit/Zwart/Zwart
  • Stijl: HV4395-100

Nike Control

30% korting

De nieuwe Control bal is voorzien van onze innovatieve OmniSculpt technologie en heeft groeven in de behuizing voor een betere balvlucht, elke keer weer. Het design met vier vlakken en kortere, gefaseerde naden zorgt voor grotere raakvlakken en een meer bolvormige vorm.

Pluspunten

  • De ACC (All Conditions Control) technologie biedt textuur voor grip bij zowel natte als droge omstandigheden.
  • Dankzij de contrasterende kleuren blijft de bal goed zichtbaar.
  • De speciaal geplaatste inkt zorgt voor extra grip en verbetert de aerodynamische eigenschappen.

Productgegevens

  • 37% polyurethaan (PU)/33% rubber/20% polyester/10% rayon
  • Niet wassen
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Wit/Zwart/Zwart
  • Stijl: HV4395-100

Beoordelingen (2)

3.5 sterren

  • Aucune résistance et usure beaucoup trop rapide

    YounesB194786700

    J’ai acheté la version précédente et il s'est usé très rapidement et même troué très facilement en quelques utilisations seulement. J’espère que cette nouvelle version est améliorée.

  • The best

    Ryan7368872

    The best football you can buy right now is have latest from all brands this is very accurate and also if you have good technique knuckleballs are possible

Nike Control voetbal

Nike Control

30% korting

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