Nike Control voetbal

Aucune résistance et usure beaucoup trop rapide
YounesB194786700
J’ai acheté la version précédente et il s'est usé très rapidement et même troué très facilement en quelques utilisations seulement. J’espère que cette nouvelle version est améliorée.
Dit product is momenteel niet beschikbaar
De nieuwe Control bal is voorzien van onze innovatieve OmniSculpt technologie en heeft groeven in de behuizing voor een betere balvlucht, elke keer weer. Het design met vier vlakken en kortere, gefaseerde naden zorgt voor grotere raakvlakken en een meer bolvormige vorm.
Nike Control
De nieuwe Control bal is voorzien van onze innovatieve OmniSculpt technologie en heeft groeven in de behuizing voor een betere balvlucht, elke keer weer. Het design met vier vlakken en kortere, gefaseerde naden zorgt voor grotere raakvlakken en een meer bolvormige vorm.
3.5 sterren
Aucune résistance et usure beaucoup trop rapide
YounesB194786700
J’ai acheté la version précédente et il s'est usé très rapidement et même troué très facilement en quelques utilisations seulement. J’espère que cette nouvelle version est améliorée.
The best
Ryan7368872
The best football you can buy right now is have latest from all brands this is very accurate and also if you have good technique knuckleballs are possible
Nike Control