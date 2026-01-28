Nike Control voetbal

De nieuwe Control bal is voorzien van onze innovatieve OmniSculpt technologie en heeft groeven in de behuizing voor een betere balvlucht, elke keer weer. Het design met vier vlakken en kortere, gefaseerde naden zorgt voor grotere raakvlakken en een meer bolvormige vorm.

Weergegeven kleur: Wit/Zwart/Zwart

Stijl: HV4395-100