Nike Control voetbal

Awesome sauce
parisj750639359
This ball is amazing a little hard to the touch but I adjusted quickly the curve I can put on this ball is unreal I do recommended
De Control voetbal is gemaakt met onze innovatieve OMNISculpt technologie en heeft groeven die in de buitenlaag zijn verwerkt voor een stabielere balvlucht, schot na schot. Het design met vier vlakken en kortere, gefaseerde naden zorgt voor grotere raakvlakken en een meer bolvormige vorm. De ACC (All Conditions Control) technologie biedt textuur voor grip bij zowel natte als droge omstandigheden.
Nike Control
De Control voetbal is gemaakt met onze innovatieve OMNISculpt technologie en heeft groeven die in de buitenlaag zijn verwerkt voor een stabielere balvlucht, schot na schot. Het design met vier vlakken en kortere, gefaseerde naden zorgt voor grotere raakvlakken en een meer bolvormige vorm. De ACC (All Conditions Control) technologie biedt textuur voor grip bij zowel natte als droge omstandigheden.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
5 sterren
Awesome sauce
parisj750639359
This ball is amazing a little hard to the touch but I adjusted quickly the curve I can put on this ball is unreal I do recommended
Nike Control