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Nike Control voetbal - Wit/Bright Crimson/Anthracite/Zwart

Nike Control

Voetbal

€ 139,99

De Control voetbal is gemaakt met onze innovatieve OMNISculpt technologie en heeft groeven die in de buitenlaag zijn verwerkt voor een stabielere balvlucht, schot na schot. Het design met vier vlakken en kortere, gefaseerde naden zorgt voor grotere raakvlakken en een meer bolvormige vorm. De ACC (All Conditions Control) technologie biedt textuur voor grip bij zowel natte als droge omstandigheden.


  • Weergegeven kleur: Wit/Bright Crimson/Anthracite/Zwart
  • Stijl: IQ0618-100

Nike Control

€ 139,99

De Control voetbal is gemaakt met onze innovatieve OMNISculpt technologie en heeft groeven die in de buitenlaag zijn verwerkt voor een stabielere balvlucht, schot na schot. Het design met vier vlakken en kortere, gefaseerde naden zorgt voor grotere raakvlakken en een meer bolvormige vorm. De ACC (All Conditions Control) technologie biedt textuur voor grip bij zowel natte als droge omstandigheden.

Voordelen

  • Dankzij de contrasterende kleuren blijft de bal goed zichtbaar.
  • De speciaal geplaatste inkt zorgt voor extra grip en verbetert de aerodynamische eigenschappen.

Productgegevens

  • 37% polyurethaan (PU)/33% rubber/20% polyester/10% rayon
  • Niet wassen
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Wit/Bright Crimson/Anthracite/Zwart
  • Stijl: IQ0618-100

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (1)

5 sterren

  • Awesome sauce

    parisj750639359

    This ball is amazing a little hard to the touch but I adjusted quickly the curve I can put on this ball is unreal I do recommended

Nike Control voetbal

Nike Control

€ 139,99

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