Nike Commuter Elite rugzak (15 L)

Nike Commuter Elite
Rugzak (15 liter)
Ga vol vertrouwen hardlopen met de Nike Commuter Elite rugzak. De borstriem en tailleband zijn ontworpen om tijdens het hardlopen op hun plek te blijven zitten en zijn volledig verstelbaar voor de ideale pasvorm. En dat is nog niet alles: hij heeft een waterdichte zak voor je telefoon, is compatibel met waterzakken en heeft reflecterende designdetails.
- Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Silver
- Stijl: HM7000-084
Nike Commuter Elite
Ga vol vertrouwen hardlopen met de Nike Commuter Elite rugzak. De borstriem en tailleband zijn ontworpen om tijdens het hardlopen op hun plek te blijven zitten en zijn volledig verstelbaar voor de ideale pasvorm. En dat is nog niet alles: hij heeft een waterdichte zak voor je telefoon, is compatibel met waterzakken en heeft reflecterende designdetails.
Productgegevens
- Waterzak wordt afzonderlijk verkocht
- Waterbestendig
- Reflecterende designdetails
- Niet bedoeld als persoonlijk beschermingsmiddel (PPE)
- Niet wassen
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Silver
- Stijl: HM7000-084
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Commuter Elite