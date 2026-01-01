Gerecyclede materialen
Nike Commute
Schoudertas (8 liter)
Mode en functionaliteit voor de moderne forens. Het hoofdvak van deze trendy slingtas heeft een met pluche gevoerde tabletsleeve om je kleine technische spullen veilig en op orde te houden. Reflecterende details zorgen voor een opvallende afwerking.
- Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Reflect Silver
- Stijl: IQ1285-010
Nike Commute
Mode en functionaliteit voor de moderne forens. Het hoofdvak van deze trendy slingtas heeft een met pluche gevoerde tabletsleeve om je kleine technische spullen veilig en op orde te houden. Reflecterende details zorgen voor een opvallende afwerking.
Pluspunten
- Dankzij de verstelbare schouderband kun je hem links of rechts dragen.
- Gewatteerd achterpaneel en schouderband voegen comfort toe.
- Dankzij de externe ringen kun je de tas gemakkelijk ophangen en vastpakken.
- Met de afneembare minitas kun je kleine spullen georganiseerd houden.
Productgegevens
- 23 x 38 x 8 cm (hxbxd)
- Body: 100% nylon. Voering: 100% polyester. Portemonnee: 59% nylon/41% polyester. Voering: 100% polyester.
- Niet wassen
- Geïmporteerd
- Niet bedoeld als persoonlijk beschermingsmiddel (PPE)
- Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Reflect Silver
- Stijl: IQ1285-010
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Commute