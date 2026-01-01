Gerecyclede materialen
Nike Commute
Rugzak (25 liter)
Deze rugzak heeft reflecterende designdetails zodat je goed te zien bent op elk uur van de dag. Het heeft een apart gevoerd laptopvak om je technologie veilig en georganiseerd te houden. Een ritsvak aan de voorkant biedt snelle toegang tot je kleine essentials, terwijl een ritsvak met rits aan één kant geschikt is voor de meeste grote waterflessen.
- Weergegeven kleur: Football Grey/Football Grey/Reflect Silver
- Stijl: IQ1281-085
Nike Commute
Deze rugzak heeft reflecterende designdetails zodat je goed te zien bent op elk uur van de dag. Het heeft een apart gevoerd laptopvak om je technologie veilig en georganiseerd te houden. Een ritsvak aan de voorkant biedt snelle toegang tot je kleine essentials, terwijl een ritsvak met rits aan één kant geschikt is voor de meeste grote waterflessen.
Pluspunten
- In de interne sleeve past een laptop van maximaal 15 inch.
- Gewatteerd achterpaneel en verstelbare schouderbanden voegen comfort toe.
- Dankzij het buitenvak met rits kun je snel bij kleine essentials.
- Met de afneembare minitas kun je kleine spullen georganiseerd houden.
Productgegevens
- 31 x 49 x 13 cm (hxbxd)
- Reflecterende designdetails
- Niet wassen
- Geïmporteerd
- Niet bedoeld als persoonlijk beschermingsmiddel (PPE)
- Weergegeven kleur: Football Grey/Football Grey/Reflect Silver
- Stijl: IQ1281-085
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Commute