Nike Commute Nike Tech crossbodytas (1 liter)

Thomas33294383
Leger et pratique. On peut mettre facilement un étui de lunette ou/et un grand téléphone (type S24 ultra).
Gerecyclede materialen
De ultieme tas voor woon-werkverkeer, met een Nike Tech look. Klein maar krachtig: deze tas heeft de perfecte maat voor al je kleine, dagelijkse essentials. De tas heeft zowel aan de voor- als achterkant vakken met rits. Een interne steekzak aan de achterkant helpt je waardevolle spullen georganiseerd en gemakkelijk toegankelijk te houden. Reflecterende details zorgen voor een opvallende afwerking.
Nike Commute
De ultieme tas voor woon-werkverkeer, met een Nike Tech look. Klein maar krachtig: deze tas heeft de perfecte maat voor al je kleine, dagelijkse essentials. De tas heeft zowel aan de voor- als achterkant vakken met rits. Een interne steekzak aan de achterkant helpt je waardevolle spullen georganiseerd en gemakkelijk toegankelijk te houden. Reflecterende details zorgen voor een opvallende afwerking.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
5 sterren
Thomas33294383
Leger et pratique. On peut mettre facilement un étui de lunette ou/et un grand téléphone (type S24 ultra).
Nike Commute