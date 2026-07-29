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Nike Commute Nike Tech crossbodytas (1 liter) - Light Bone/Light Bone/Zwart

Gerecyclede materialen

Nike Commute

Nike Tech crossbodytas (1 liter)

€ 29,99
Light Bone/Light Bone/Zwart
Zwart/Zwart/Reflect Silver
ÉÉN MAAT

De ultieme tas voor woon-werkverkeer, met een Nike Tech look. Klein maar krachtig: deze tas heeft de perfecte maat voor al je kleine, dagelijkse essentials. De tas heeft zowel aan de voor- als achterkant vakken met rits. Een interne steekzak aan de achterkant helpt je waardevolle spullen georganiseerd en gemakkelijk toegankelijk te houden. Reflecterende details zorgen voor een opvallende afwerking.


  • Weergegeven kleur: Light Bone/Light Bone/Zwart
  • Stijl: IU1421-072

Nike Commute

€ 29,99

De ultieme tas voor woon-werkverkeer, met een Nike Tech look. Klein maar krachtig: deze tas heeft de perfecte maat voor al je kleine, dagelijkse essentials. De tas heeft zowel aan de voor- als achterkant vakken met rits. Een interne steekzak aan de achterkant helpt je waardevolle spullen georganiseerd en gemakkelijk toegankelijk te houden. Reflecterende details zorgen voor een opvallende afwerking.

Pluspunten

  • Verstelbaar schouderbandje om aan beide kanten te dragen.
  • Gewatteerd achterpaneel zorgt voor comfort.

Productgegevens

  • 13 x 20 x 5 cm (hxbxd)
  • Body: 100% nylon. Voering: 100% polyester.
  • Niet wassen
  • Geïmporteerd
  • Niet bedoeld als persoonlijk beschermingsmiddel (PPE)
  • Weergegeven kleur: Light Bone/Light Bone/Zwart
  • Stijl: IU1421-072

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (1)

5 sterren

  • Thomas33294383

    Leger et pratique. On peut mettre facilement un étui de lunette ou/et un grand téléphone (type S24 ultra).

Nike Commute Nike Tech crossbodytas (1 liter)

Nike Commute

€ 29,99

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