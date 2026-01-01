Gerecyclede materialen
Nike Commute
Draagtas (20 liter)
Mode en functionaliteit voor de moderne forens. Het hoofdvak van deze trendy draagtas heeft een laptophoes met zachte voering om je technologie veilig en georganiseerd te houden. Een ritsvak aan de voorkant biedt snelle toegang tot je kleine essentials, terwijl een ritsvak met rits aan één kant geschikt is voor de meeste grote waterflessen. Reflecterende details zorgen voor een opvallende afwerking.
- Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Reflect Silver
- Stijl: IQ1283-010
Nike Commute
Mode en functionaliteit voor de moderne forens. Het hoofdvak van deze trendy draagtas heeft een laptophoes met zachte voering om je technologie veilig en georganiseerd te houden. Een ritsvak aan de voorkant biedt snelle toegang tot je kleine essentials, terwijl een ritsvak met rits aan één kant geschikt is voor de meeste grote waterflessen. Reflecterende details zorgen voor een opvallende afwerking.
Pluspunten
- Dankzij de afneembare schouderband en de grote handgrepen kun je zelf bepalen hoe je hem vasthoudt.
- Met de afneembare minitas kun je kleine spullen georganiseerd houden.
- In de interne sleeve past een laptop van 15 inch.
Productgegevens
- 30 x 41 x 15 cm (bxhxd)
- Hoofdgedeelte: 100% nylon. Voering: 95% polyester/5% nylon. Muntzakje: body: 100% nylon. Voering: 100% polyester.
- Niet wassen
- Geïmporteerd
- Niet bedoeld als persoonlijk beschermingsmiddel (PPE)
- Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Reflect Silver
- Stijl: IQ1283-010
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Commute