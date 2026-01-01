Nike
Club tweedelige set met rits over de hele lengte voor kleuters
Ben je op zoek naar een gemakkelijke manier om je kleintje de hele dag comfortabel te kleden? Deze tweedelige set, gemaakt van zacht fleece materiaal, is daar uitermate geschikt voor. De ruime hoodie heeft een rits over de hele lengte waardoor je hem gemakkelijk over een T-shirt of tanktop kunt dragen. De bijpassende toelopende broek heeft een elastische tailleband voor een comfortabele, goede pasvorm. Combineer het met een Nike top voor een complete look die bij de schoenen van je kind past.
- Weergegeven kleur: Zwart
- Stijl: FZ1867-010
Nike
Ben je op zoek naar een gemakkelijke manier om je kleintje de hele dag comfortabel te kleden? Deze tweedelige set, gemaakt van zacht fleece materiaal, is daar uitermate geschikt voor. De ruime hoodie heeft een rits over de hele lengte waardoor je hem gemakkelijk over een T-shirt of tanktop kunt dragen. De bijpassende toelopende broek heeft een elastische tailleband voor een comfortabele, goede pasvorm. Combineer het met een Nike top voor een complete look die bij de schoenen van je kind past.
Productgegevens
- 60% katoen/40% polyester
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart
- Stijl: FZ1867-010
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat 6 en is 1,35 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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