Nike Club
Sneakerbroek voor heren
Als je op zoek bent naar klassiek, sluit je dan aan bij de Club. We hebben een broek gemaakt met de perfecte lengte en verhoudingen zodat je je schoenen kunt showen. Hij heeft een baggy pasvorm met een cropped design dat licht taps toeloopt, zodat hij precies boven de tong van je lage sneakers valt.
- Weergegeven kleur: Zwart/Wit
- Stijl: IQ4941-010
Nike Club
Als je op zoek bent naar klassiek, sluit je dan aan bij de Club. We hebben een broek gemaakt met de perfecte lengte en verhoudingen zodat je je schoenen kunt showen. Hij heeft een baggy pasvorm met een cropped design dat licht taps toeloopt, zodat hij precies boven de tong van je lage sneakers valt.
Pluspunten
- Het middelzware katoenen canvas is comfortabel en stevig.
- De plooi onderaan de pijp zorgt voor een klassieke stijl.
- De elastische tailleband met trekkoord is gecombineerd met een rits- en knoopsluiting.
Productgegevens
- Geborduurd Nike Futura logo
- Steekzakken
- Achterzak met drukknoopsluiting
- Body: 100% katoen. Zakken: 87% polyester/13% katoen.
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Wit
- Stijl: IQ4941-010
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,88 m lang
- Het Big & Tall model draagt maat 3XL en is 1,83 m lang
- Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
- Volledige lengte: valt net onder de enkel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Club