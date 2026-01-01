triangle, start, resume, beginVideo
 
afbeelding 1 van 11
Nike Club sneakerbroek voor heren - Zwart/Wit

Nike Club

Sneakerbroek voor heren

€ 99,99
Zwart/Wit
Obsidian/Wit
Selecteer maatMaatwijzer

Als je op zoek bent naar klassiek, sluit je dan aan bij de Club. We hebben een broek gemaakt met de perfecte lengte en verhoudingen zodat je je schoenen kunt showen. Hij heeft een baggy pasvorm met een cropped design dat licht taps toeloopt, zodat hij precies boven de tong van je lage sneakers valt.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Wit
  • Stijl: IQ4941-010

Nike Club

€ 99,99

Als je op zoek bent naar klassiek, sluit je dan aan bij de Club. We hebben een broek gemaakt met de perfecte lengte en verhoudingen zodat je je schoenen kunt showen. Hij heeft een baggy pasvorm met een cropped design dat licht taps toeloopt, zodat hij precies boven de tong van je lage sneakers valt.

Pluspunten

  • Het middelzware katoenen canvas is comfortabel en stevig.
  • De plooi onderaan de pijp zorgt voor een klassieke stijl.
  • De elastische tailleband met trekkoord is gecombineerd met een rits- en knoopsluiting.

Productgegevens

  • Geborduurd Nike Futura logo
  • Steekzakken
  • Achterzak met drukknoopsluiting
  • Body: 100% katoen. Zakken: 87% polyester/13% katoen.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/Wit
  • Stijl: IQ4941-010

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,88 m lang
    • Het Big & Tall model draagt maat 3XL en is 1,83 m lang
    • Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
    • Volledige lengte: valt net onder de enkel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (0)

Geen beoordelingen

Geef je mening. Schrijf als eerste een review voor de Nike Club.

    Nike Club sneakerbroek voor heren

    Nike Club

    € 99,99

    Maak de look af

    Item 3 of 9