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Nike Club Rules T-shirt - Zwart/Obsidian

Nike Club Rules

T-shirt

€ 49,99

Het zware katoen maakt dit Club Rules T-shirt stugger en zorgt voor een gestructureerd gevoel. De pasvorm voelt ruim bij de body.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Obsidian
  • Stijl: IR6999-010

Nike Club Rules

€ 49,99

Het zware katoen maakt dit Club Rules T-shirt stugger en zorgt voor een gestructureerd gevoel. De pasvorm voelt ruim bij de body.

Productgegevens

  • NikeCourt patch
  • 100% katoen
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/Obsidian
  • Stijl: IR6999-010

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,83 m lang
    • Het Big & Tall model draagt maat 2XL en is 1,91 m lang
    • Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Nike Club Rules T-shirt

    Nike Club Rules

    € 49,99