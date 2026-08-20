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Nike Club Rules
T-shirt
€ 49,99
Het zware katoen maakt dit Club Rules T-shirt stugger en zorgt voor een gestructureerd gevoel. De pasvorm voelt ruim bij de body.
- Weergegeven kleur: Zwart/Obsidian
- Stijl: IR6999-010
Nike Club Rules
€ 49,99
Het zware katoen maakt dit Club Rules T-shirt stugger en zorgt voor een gestructureerd gevoel. De pasvorm voelt ruim bij de body.
Productgegevens
- NikeCourt patch
- 100% katoen
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Obsidian
- Stijl: IR6999-010
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,83 m lang
- Het Big & Tall model draagt maat 2XL en is 1,91 m lang
- Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Club Rules
€ 49,99