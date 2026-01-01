afbeelding 1 van 11
Nike Club Rules
T-shirt
€ 44,99
Het zware katoen maakt dit Club Rules T-shirt stugger en zorgt voor een gestructureerd gevoel. De pasvorm voelt ruim bij de body.
- Weergegeven kleur: Summit White
- Stijl: IU4465-121
Nike Club Rules
€ 44,99
Het zware katoen maakt dit Club Rules T-shirt stugger en zorgt voor een gestructureerd gevoel. De pasvorm voelt ruim bij de body.
Productgegevens
- Geribde kraag
- 100% katoen
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Summit White
- Stijl: IU4465-121
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,83 m lang
- Zoals gespot bij Braylan Shelby, defensive end in American football (college).
- Shelby is 1,96 meter lang en draagt maat 2XL.
- Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Beoordelingen (0)
Beoordelingen (0)
Geen beoordelingen
Geef je mening. Schrijf als eerste een review voor de Nike Club Rules.
Nike Club Rules
€ 44,99
Meer info
- Zoals gespot bij Braylan Shelby, defensive end in American football (college).
- Shelby is 1,96 meter lang en draagt maat 2XL.