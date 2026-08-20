Nike Club Rules
Sweatshirt van sweatstof met ronde hals voor heren
Onze enige regel is: er zijn geen regels. We hebben de klassieke countryclubstijl op zijn kop gezet met deze trui van sweatstof met ronde hals. Zachte lusjes aan de buitenkant in combinatie met geribde accenten zorgen voor een verweerde look. En de pasvorm? Vergeet getailleerd: hij is ruimvallend en comfortabel.
- Weergegeven kleur: Sail/Zwart
- Stijl: IR0981-133
Nike Club Rules
Onze enige regel is: er zijn geen regels. We hebben de klassieke countryclubstijl op zijn kop gezet met deze trui van sweatstof met ronde hals. Zachte lusjes aan de buitenkant in combinatie met geribde accenten zorgen voor een verweerde look. En de pasvorm? Vergeet getailleerd: hij is ruimvallend en comfortabel.
Pluspunten
- De opgestikte patchletters op de achterkant zijn een statement.
- De sweatstof heeft een binnenstebuiten-look en is glad aan de binnenkant met zachte lusjes aan de buitenkant.
- Met het verstelbare trekkoord bij de zoom kun je de pasvorm aanpassen.
- vlak toevoegen
Productgegevens
- NikeCourt patch
- Buidelzak
- Ribboorden
- Body: 88% katoen/12% polyester. Rib: 98% katoen/2% elastaan. Voering capuchon: 88% katoen/12% polyester.
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Sail/Zwart
- Stijl: IR0981-133
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,83 m lang
- Het Big & Tall model draagt maat 3XL en is 1,83 m lang
- Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Club Rules