Nike Club Rules Aero-FIT herentop met hoge kraag

Great for Hot Weather
Timi958879019
Awesome, just incredible. I'm wearing it in the office and actually the 30 degrees Celcius are not hurting me as much anymore. Thank you so much Nike, this is a true game changer for hot office days :)
Gerecyclede materialen
Onze enige regel is: er zijn geen regels. We hebben een jacquard pied-de-poule-design toegevoegd aan een top met Aero-FIT technologie voor een clubwaardige look die gemaakt is voor beweging en lange dagen in de buitenlucht.
Nike Club Rules
Onze enige regel is: er zijn geen regels. We hebben een jacquard pied-de-poule-design toegevoegd aan een top met Aero-FIT technologie voor een clubwaardige look die gemaakt is voor beweging en lange dagen in de buitenlucht.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
5 sterren
Great for Hot Weather
Timi958879019
Awesome, just incredible. I'm wearing it in the office and actually the 30 degrees Celcius are not hurting me as much anymore. Thank you so much Nike, this is a true game changer for hot office days :)
Nike Club Rules