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Nike Club Rules Aero-FIT herentop met hoge kraag - Sail/Sail

Gerecyclede materialen

Nike Club Rules

Aero-FIT herentop met hoge kraag

€ 59,99
Sail/Sail
Obsidian/Obsidian
Selecteer maatMaatwijzer

Onze enige regel is: er zijn geen regels. We hebben een jacquard pied-de-poule-design toegevoegd aan een top met Aero-FIT technologie voor een clubwaardige look die gemaakt is voor beweging en lange dagen in de buitenlucht.


  • Weergegeven kleur: Sail/Sail
  • Stijl: IU0800-133

Nike Club Rules

€ 59,99

Onze enige regel is: er zijn geen regels. We hebben een jacquard pied-de-poule-design toegevoegd aan een top met Aero-FIT technologie voor een clubwaardige look die gemaakt is voor beweging en lange dagen in de buitenlucht.

Pluspunten

  • Nike Aero-FIT technologie is ontworpen voor maximale ventilatie. Het laat lucht direct langs je huid stromen, zodat je koel blijft als de temperaturen oplopen.
  • De standaardpasvorm zorgt voor een relaxed gevoel en is ontworpen om nauwsluitend om het lichaam te vallen.

Productgegevens

  • NikeCourt logo
  • Geborduurd Swoosh logo
  • 100% polyester
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Sail/Sail
  • Stijl: IU0800-133

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,83 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Zo wordt het gemaakt

    • Aero-FIT is de eerste hoogwaardige performancekleding van Nike die voor 100% is gemaakt van textielafval. Dit is een overwinning voor de decennialange toewijding van het merk om zijn voetafdruk te verkleinen en atleten te helpen zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.

Beoordelingen (1)

5 sterren

  • Great for Hot Weather

    Timi958879019

    Awesome, just incredible. I'm wearing it in the office and actually the 30 degrees Celcius are not hurting me as much anymore. Thank you so much Nike, this is a true game changer for hot office days :)

Nike Club Rules Aero-FIT herentop met hoge kraag

Nike Club Rules

€ 59,99

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