Nike Club
Rechte stretchbroek voor heren
Als je op zoek bent naar klassiek, sluit je dan aan bij de Club. Deze broek is gemaakt van ventilerend, rekbaar knit materiaal dat valt als geweven stof. De traditionele, relaxte pasvorm heeft rechte pijpen en een open zoom die rondom je schoenen valt.
- Weergegeven kleur: Obsidian/Wit
- Stijl: IO3782-451
Nike Club
Als je op zoek bent naar klassiek, sluit je dan aan bij de Club. Deze broek is gemaakt van ventilerend, rekbaar knit materiaal dat valt als geweven stof. De traditionele, relaxte pasvorm heeft rechte pijpen en een open zoom die rondom je schoenen valt.
Productgegevens
- Geborduurd Nike Futura logo
- Steekzakken
- Steekzak aan de achterkant
- Materiaal: 44% katoen/43% polyester/13% elastaan. Zakken: 87% polyester/13% katoen.
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Obsidian/Wit
- Stijl: IO3782-451
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,91 m lang
- Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
- Volledige lengte: valt net onder de enkel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Club