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Nike Club rechte stretchbroek voor heren - Obsidian/Wit

Nike Club

Rechte stretchbroek voor heren

€ 99,99
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Als je op zoek bent naar klassiek, sluit je dan aan bij de Club. Deze broek is gemaakt van ventilerend, rekbaar knit materiaal dat valt als geweven stof. De traditionele, relaxte pasvorm heeft rechte pijpen en een open zoom die rondom je schoenen valt.


  • Weergegeven kleur: Obsidian/Wit
  • Stijl: IO3782-451

Nike Club

€ 99,99

Als je op zoek bent naar klassiek, sluit je dan aan bij de Club. Deze broek is gemaakt van ventilerend, rekbaar knit materiaal dat valt als geweven stof. De traditionele, relaxte pasvorm heeft rechte pijpen en een open zoom die rondom je schoenen valt.

Productgegevens

  • Geborduurd Nike Futura logo
  • Steekzakken
  • Steekzak aan de achterkant
  • Materiaal: 44% katoen/43% polyester/13% elastaan. Zakken: 87% polyester/13% katoen.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Obsidian/Wit
  • Stijl: IO3782-451

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,91 m lang
    • Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
    • Volledige lengte: valt net onder de enkel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Nike Club rechte stretchbroek voor heren

    Nike Club

    € 99,99

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