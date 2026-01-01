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Nike Club
Opbergset (vierdelig)
€ 54,99
Voorkom rommel en houd je spullen geordend. Deze set bestaat uit drie opbergkubussen en een grote schoenentas waarmee je je sneakers gescheiden van je andere gear kunt inpakken.
- Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Wit
- Stijl: IW7999-091
Nike Club
€ 54,99
Voorkom rommel en houd je spullen geordend. Deze set bestaat uit drie opbergkubussen en een grote schoenentas waarmee je je sneakers gescheiden van je andere gear kunt inpakken.
Pluspunten
- Dankzij de verschillende opbergmogelijkheden kun je je spullen gemakkelijk op orde houden.
- Duurzaam ripstopmateriaal voor dagelijks gebruik.
Productgegevens
- 4 lb/2 kg
- Kleine tas: 31 x 15 x 9 cm (bxhxd). Middelgrote tas: 31 x 23 x 9 cm (bxhxd). Grote tas: 36 x 31 x 9 cm (bxhxd)
- 100% polyester
- Niet wassen
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Wit
- Stijl: IW7999-091
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Club
€ 54,99