Nike Club
Ongestructureerde Futura Wash pet
Deze Nike Club pet is een klassieke, middelhoge pet met veel stijlopties. Hij is gemaakt van soepele katoenen keperstof die zacht is gewassen voor comfort vanaf dag 1. De voorgevormde klep zorgt voor een casual stijl en met het verstelbare bandje aan de achterkant vind je de juiste pasvorm.
- Weergegeven kleur: Wit/Zwart
- Stijl: FB5368-100
Nike Club
Deze Nike Club pet is een klassieke, middelhoge pet met veel stijlopties. Hij is gemaakt van soepele katoenen keperstof die zacht is gewassen voor comfort vanaf dag 1. De voorgevormde klep zorgt voor een casual stijl en met het verstelbare bandje aan de achterkant vind je de juiste pasvorm.
Pluspunten
- Nike Club petten hebben een middelhoog design met een klassieke stijl, geschikt voor iedere gelegenheid.
- Katoenen keperstof voelt zacht en glad aan op je huid voor casual, dagelijks gebruik.
- Het middelhoge design valt net boven het hoofd voor een veelzijdig profiel dat casual en eenvoudig te stylen is.
- De sluiting aan de achterkant is verstelbaar met behulp van de metalen schuif. Het bandje kan aan de achterkant in de zweetband worden weggestopt.
Productgegevens
- Geborduurde oogjes
- Geborduurd Nike Futura logo midden op de kroon
- 100% katoen
- Met de hand wassen
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Wit/Zwart
- Stijl: FB5368-100
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Geen beoordelingen
Nike Club