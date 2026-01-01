Nike Club
Ongestructureerde denim pet voor kids
Een klassieke honkbalpet in Nike Swoosh stijl. Deze denim pet heeft een verstelbare sluiting aan de achterkant voor een aanpasbare, comfortabele pasvorm. De gebogen rand en de zweetband aan de binnenkant houden kleintjes fris en droog terwijl ze plezier hebben in de zon.
- Weergegeven kleur: College Navy/Wit
- Stijl: IO8231-419
Nike Club
Een klassieke honkbalpet in Nike Swoosh stijl. Deze denim pet heeft een verstelbare sluiting aan de achterkant voor een aanpasbare, comfortabele pasvorm. De gebogen rand en de zweetband aan de binnenkant houden kleintjes fris en droog terwijl ze plezier hebben in de zon.
Voordelen
- Middelhoge pasvorm
- Gebogen klep
Productgegevens
- 100% katoen
- Met de hand wassen
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: College Navy/Wit
- Stijl: IO8231-419
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Club