Nike Club ID-tag

Nike Club
ID label
Met het Nike Club ID label houd je je gegevens binnen handbereik. Door het doorzichtige venstertje zijn je ID, contactgegevens, pas of badge te zien, en met de kenmerkende Club karabijnhaakje kun je het label eenvoudig aan je tas, bagage of sleutelbos bevestigen.
- Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Wit
- Stijl: IW7992-091
Nike Club
Met het Nike Club ID label houd je je gegevens binnen handbereik. Door het doorzichtige venstertje zijn je ID, contactgegevens, pas of badge te zien, en met de kenmerkende Club karabijnhaakje kun je het label eenvoudig aan je tas, bagage of sleutelbos bevestigen.
Productgegevens
- Body: 100% polyester. Voering: 100% polyester.
- Niet wassen
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Wit
- Stijl: IW7992-091
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Club