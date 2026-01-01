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Nike Club ID-tag - Zwart/Zwart/Wit

Nike Club

ID label

€ 17,99
ÉÉN MAAT

Met het Nike Club ID label houd je je gegevens binnen handbereik. Door het doorzichtige venstertje zijn je ID, contactgegevens, pas of badge te zien, en met de kenmerkende Club karabijnhaakje kun je het label eenvoudig aan je tas, bagage of sleutelbos bevestigen.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Wit
  • Stijl: IW7992-091

Nike Club

€ 17,99

Met het Nike Club ID label houd je je gegevens binnen handbereik. Door het doorzichtige venstertje zijn je ID, contactgegevens, pas of badge te zien, en met de kenmerkende Club karabijnhaakje kun je het label eenvoudig aan je tas, bagage of sleutelbos bevestigen.

Productgegevens

  • Body: 100% polyester. Voering: 100% polyester.
  • Niet wassen
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Wit
  • Stijl: IW7992-091

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Nike Club ID-tag

    Nike Club

    € 17,99

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