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Nike Club
Hoodie van sweatstof voor heren
€ 74,99
Als je op zoek bent naar klassiek, sluit je dan aan bij de Club. Deze hoodie is gemaakt van badstof en heeft een ruime pasvorm. Alles draait hierbij om comfort.
- Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Phantom
- Stijl: IQ6266-010
Nike Club
€ 74,99
Als je op zoek bent naar klassiek, sluit je dan aan bij de Club. Deze hoodie is gemaakt van badstof en heeft een ruime pasvorm. Alles draait hierbij om comfort.
Pluspunten
- De halfzware sweatstof is van nature ventilerend en heeft zachte lusjes aan de binnenkant.
- De standaardpasvorm zorgt voor een relaxed gevoel en is ontworpen om nauwsluitend om het lichaam te vallen, zodat je er gemakkelijk lagen overheen kunt dragen.
Productgegevens
- Geborduurd Club-embleem op de borst
- Geborduurd Nike Futura-logo op de mouw
- Capuchon met trekkoord
- Buidelzak
- Body: 80% katoen/20% polyester. Capuchonvoering: 80% katoen/20% polyester.
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Phantom
- Stijl: IQ6266-010
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,80 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Club
€ 74,99