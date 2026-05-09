 
afbeelding 1 van 6
Nike Club gestructureerde racepet - University Red/Zwart

Nike Club

Gestructureerde racepet

29% korting
Selecteer maatMaatwijzer

Nike, de godin van de overwinning, neemt de leiding met deze op racen geïnspireerde pet. De pet heeft een gestructureerde, middelhoge pasvorm en een gebogen klep voor een klassieke look.


  • Weergegeven kleur: University Red/Zwart
  • Stijl: IH9259-696

Nike Club

29% korting

Nike, de godin van de overwinning, neemt de leiding met deze op racen geïnspireerde pet. De pet heeft een gestructureerde, middelhoge pasvorm en een gebogen klep voor een klassieke look.

Productgegevens

  • Verstelbaar bandje achterop
  • Metalen schuifsluiting
  • Body: 100% katoen. Achterkant voorste vlak: 100% polyester.
  • Niet wassen
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: University Red/Zwart
  • Stijl: IH9259-696

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (1)

5 sterren

  • love them so much I got all the colors!

    Nicholas57718698

    Dope hat! I love the details too!

Nike Club gestructureerde racepet

Nike Club

29% korting

Maak de look af

Item 3 of 24