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Nike Club flowshorts van sweatstof voor heren - Fir/Phantom

Nike Club

Flowshorts van sweatstof voor heren

€ 49,99
Fir/Phantom
Zwart/Phantom
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Als je op zoek bent naar klassiek, sluit je dan aan bij de Club. Met deze shorts van comfortabele sweatstof kun je met de flow meegaan.


  • Weergegeven kleur: Fir/Phantom
  • Stijl: IQ7658-323

Nike Club

€ 49,99

Als je op zoek bent naar klassiek, sluit je dan aan bij de Club. Met deze shorts van comfortabele sweatstof kun je met de flow meegaan.

Pluspunten

  • De halfzware sweatstof is van nature ventilerend en heeft zachte lusjes aan de binnenkant.
  • De standaardpasvorm voelt ruim aan bij het zitvlak en rond de dijbenen.
  • De binnennaad is ontworpen om boven de knie te vallen.

Productgegevens

  • Geborduurd Nike Futura-logo op de achterzak
  • Steekzakken
  • Achterzak met drukknoopsluiting
  • Elastische tailleband met trekkoord
  • Body: 80% katoen/20% polyester. Zijzak (knokkelkant): 100% katoen. Achterzak: 100% katoen.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Fir/Phantom
  • Stijl: IQ7658-323

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,85 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Nike Club flowshorts van sweatstof voor heren

    Nike Club

    € 49,99

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