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Nike Club
Flowshorts van sweatstof voor heren
€ 49,99
Als je op zoek bent naar klassiek, sluit je dan aan bij de Club. Met deze shorts van comfortabele sweatstof kun je met de flow meegaan.
- Weergegeven kleur: Fir/Phantom
- Stijl: IQ7658-323
Nike Club
€ 49,99
Als je op zoek bent naar klassiek, sluit je dan aan bij de Club. Met deze shorts van comfortabele sweatstof kun je met de flow meegaan.
Pluspunten
- De halfzware sweatstof is van nature ventilerend en heeft zachte lusjes aan de binnenkant.
- De standaardpasvorm voelt ruim aan bij het zitvlak en rond de dijbenen.
- De binnennaad is ontworpen om boven de knie te vallen.
Productgegevens
- Geborduurd Nike Futura-logo op de achterzak
- Steekzakken
- Achterzak met drukknoopsluiting
- Elastische tailleband met trekkoord
- Body: 80% katoen/20% polyester. Zijzak (knokkelkant): 100% katoen. Achterzak: 100% katoen.
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Fir/Phantom
- Stijl: IQ7658-323
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,85 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Club
€ 49,99