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Nike Club Fleece tweedelige peuterset - Zwart

Nike

Club Fleece tweedelige peuterset

€ 47,99
Zwart
Dark Grey Heather
Cannon
Bright Spruce
Linen
Football Blue
Midnight Navy

Ben je op zoek naar een gemakkelijke manier om je kleintje in een warme, casual stijl te kleden? Deze tweedelige set, gemaakt van zacht en warm fleecemateriaal, is daar uitermate geschikt voor. De hoodie is ruim genoeg om over een T-shirt of tanktop te dragen en de bijpassende, toelopende broek heeft een elastische tailleband voor een comfortabele pasvorm die de hele dag fijn zit.


  • Weergegeven kleur: Zwart
  • Stijl: FZ1860-010

Nike

€ 47,99

Ben je op zoek naar een gemakkelijke manier om je kleintje in een warme, casual stijl te kleden? Deze tweedelige set, gemaakt van zacht en warm fleecemateriaal, is daar uitermate geschikt voor. De hoodie is ruim genoeg om over een T-shirt of tanktop te dragen en de bijpassende, toelopende broek heeft een elastische tailleband voor een comfortabele pasvorm die de hele dag fijn zit.

Productgegevens

  • 60% katoen/40% polyester
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart
  • Stijl: FZ1860-010

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat 3T en is 0,97 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Nike Club Fleece tweedelige peuterset

    Nike

    € 47,99