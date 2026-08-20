Nike
Club Fleece tweedelige peuterset
Ben je op zoek naar een gemakkelijke manier om je kleintje in een warme, casual stijl te kleden? Deze tweedelige set, gemaakt van zacht en warm fleecemateriaal, is daar uitermate geschikt voor. De hoodie is ruim genoeg om over een T-shirt of tanktop te dragen en de bijpassende, toelopende broek heeft een elastische tailleband voor een comfortabele pasvorm die de hele dag fijn zit.
- Weergegeven kleur: Zwart
- Stijl: FZ1860-010
Nike
Ben je op zoek naar een gemakkelijke manier om je kleintje in een warme, casual stijl te kleden? Deze tweedelige set, gemaakt van zacht en warm fleecemateriaal, is daar uitermate geschikt voor. De hoodie is ruim genoeg om over een T-shirt of tanktop te dragen en de bijpassende, toelopende broek heeft een elastische tailleband voor een comfortabele pasvorm die de hele dag fijn zit.
Productgegevens
- 60% katoen/40% polyester
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart
- Stijl: FZ1860-010
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat 3T en is 0,97 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike