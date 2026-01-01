Nike
Club beanie en handschoenen voor kleuters
Kids kunnen hun Nike jack, outfit of schoenen aanvullen met deze tweedelige accessoireset. De beanie met omslag is gemaakt van kasjmierachtig acrylgaren dat superzacht aanvoelt. De bijpassende handschoenen zijn gemaakt van elastisch garen voor een comfortabele pasvorm die kleine handjes lekker warm houdt.
- Weergegeven kleur: Zwart
- Stijl: FV2830-010
Nike
Kids kunnen hun Nike jack, outfit of schoenen aanvullen met deze tweedelige accessoireset. De beanie met omslag is gemaakt van kasjmierachtig acrylgaren dat superzacht aanvoelt. De bijpassende handschoenen zijn gemaakt van elastisch garen voor een comfortabele pasvorm die kleine handjes lekker warm houdt.
Productgegevens
- Muts: 100% acryl; handschoenen: 82% acryl/17% polyester/1% elastaan
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart
- Stijl: FV2830-010
Maat en pasvorm
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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