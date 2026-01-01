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Nike Club beanie en handschoenen voor kleuters - Zwart

Nike

Club beanie en handschoenen voor kleuters

30% korting
Zwart
Playful Pink

Kids kunnen hun Nike jack, outfit of schoenen aanvullen met deze tweedelige accessoireset. De beanie met omslag is gemaakt van kasjmierachtig acrylgaren dat superzacht aanvoelt. De bijpassende handschoenen zijn gemaakt van elastisch garen voor een comfortabele pasvorm die kleine handjes lekker warm houdt.


  • Weergegeven kleur: Zwart
  • Stijl: FV2830-010

Nike

30% korting

Kids kunnen hun Nike jack, outfit of schoenen aanvullen met deze tweedelige accessoireset. De beanie met omslag is gemaakt van kasjmierachtig acrylgaren dat superzacht aanvoelt. De bijpassende handschoenen zijn gemaakt van elastisch garen voor een comfortabele pasvorm die kleine handjes lekker warm houdt.

Productgegevens

  • Muts: 100% acryl; handschoenen: 82% acryl/17% polyester/1% elastaan
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart
  • Stijl: FV2830-010

Maat en pasvorm

    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Nike Club beanie en handschoenen voor kleuters

    Nike

    30% korting

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