Club Atlético de Madrid Strike Nike Dri-FIT knit voetbalbroek voor kids

Gerecyclede materialen
Atlético de Madrid Strike
Nike Dri-FIT knit voetbalbroek voor kids
Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede polyestervezels
De combinatie van speciale designdetails voor de voetbalsterren van de toekomst en zweetafvoerende technologie zorgt ervoor dat je fris en gefocust blijft terwijl je je skills verbetert.
- Weergegeven kleur: Zwart/Deep Royal Blue/Wit
- Stijl: II2812-010
Atlético de Madrid Strike
De combinatie van speciale designdetails voor de voetbalsterren van de toekomst en zweetafvoerende technologie zorgt ervoor dat je fris en gefocust blijft terwijl je je skills verbetert.
Pluspunten
- De broek is eenvoudig over je schoenen aan en uit te trekken dankzij ritsen bij de enkel.
- Het rekbare knit materiaal biedt bewegingsvrijheid.
Productgegevens
- Body: 91% polyester/9% elastaan. Vlakken/mesh: 100% polyester.
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Deep Royal Blue/Wit
- Stijl: II2812-010
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat S en is 1,27 m lang
- Aansluitende pasvorm: strak en op maat
- Volledige lengte: valt net onder de enkel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
- Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.
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Atlético de Madrid Strike