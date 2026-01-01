Club Atlético de Madrid Nike voetbalshirt voor dames

Atlético de Madrid
Nike voetbalshirt voor dames
Moedig Atlético Madrid aan op weg naar de overwinning in dit ruimvallende T-shirt. De halfzware katoenen jersey voelt zacht aan en heeft een subtiele val, de ideale combinatie voor wedstrijden en weekenden.
- Weergegeven kleur: Obsidian
- Stijl: IQ5056-451
Atlético de Madrid
Moedig Atlético Madrid aan op weg naar de overwinning in dit ruimvallende T-shirt. De halfzware katoenen jersey voelt zacht aan en heeft een subtiele val, de ideale combinatie voor wedstrijden en weekenden.
Productgegevens
- Gedrukte graphics
- 100% katoen
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Obsidian
- Stijl: IQ5056-451
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat S en is 1,79 m lang
- Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Atlético de Madrid