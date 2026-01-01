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Club Atlético de Madrid Nike voetbalshirt voor dames - Obsidian

Atlético de Madrid

Nike voetbalshirt voor dames

€ 29,99
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Dit product komt niet in aanmerking voor promoties en kortingen op de site.

Moedig Atlético Madrid aan op weg naar de overwinning in dit ruimvallende T-shirt. De halfzware katoenen jersey voelt zacht aan en heeft een subtiele val, de ideale combinatie voor wedstrijden en weekenden.


  • Weergegeven kleur: Obsidian
  • Stijl: IQ5056-451

Atlético de Madrid

€ 29,99

Moedig Atlético Madrid aan op weg naar de overwinning in dit ruimvallende T-shirt. De halfzware katoenen jersey voelt zacht aan en heeft een subtiele val, de ideale combinatie voor wedstrijden en weekenden.

Productgegevens

  • Gedrukte graphics
  • 100% katoen
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Obsidian
  • Stijl: IQ5056-451

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat S en is 1,79 m lang
    • Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Club Atlético de Madrid Nike voetbalshirt voor dames

    Atlético de Madrid

    € 29,99

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