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Club Atlético de Madrid Nike voetbalshirt voor dames - Zwart

Atlético de Madrid

Nike voetbalshirt voor dames

€ 29,99
Zwart
Deep Royal Blue
Dit product komt niet in aanmerking voor promoties en kortingen op de site.

Dit Club Atlético de Madrid T-shirt met klassieke pasvorm laat duidelijk zien wie jouw favoriet is. Draag de look met trots.


  • Weergegeven kleur: Zwart
  • Stijl: IM1694-010

Atlético de Madrid

€ 29,99

Dit Club Atlético de Madrid T-shirt met klassieke pasvorm laat duidelijk zien wie jouw favoriet is. Draag de look met trots.

Productgegevens

  • 100% katoen
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart
  • Stijl: IM1694-010

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat S en is 1,78 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Club Atlético de Madrid Nike voetbalshirt voor dames

    Atlético de Madrid

    € 29,99