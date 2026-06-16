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Nike Classic Dri-FIT basketbalshorts voor heren (21 cm) - Parachute Beige/Zwart/Zwart

Gerecyclede materialen

Nike Classic

Dri-FIT basketbalshorts voor heren (21 cm)

€ 49,99
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Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester

Raak je verdediger met een dribbelcombo die ze niet zien aankomen in deze klassieke 20 cm korte broek. Ze zijn ook voorzien van onze Nike Dri-FIT technologie, zodat je droog en comfortabel blijft tijdens het spelen.


  • Weergegeven kleur: Parachute Beige/Zwart/Zwart
  • Stijl: IF2585-297

Nike Classic

€ 49,99

Raak je verdediger met een dribbelcombo die ze niet zien aankomen in deze klassieke 20 cm korte broek. Ze zijn ook voorzien van onze Nike Dri-FIT technologie, zodat je droog en comfortabel blijft tijdens het spelen.

Voordelen

Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.

Productgegevens

  • 100% polyester
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Parachute Beige/Zwart/Zwart
  • Stijl: IF2585-297

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,88 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Zo wordt het gemaakt

    • Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
    • Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.

Beoordelingen (2)

5 sterren

  • Good quality

    MarlonA401140809

    Nice fit cool shorts, Will recommend to friends.

  • Bel imprimé et bon short

    davidd302913355

    L'imprimé dans une vacation camouflage est très beau et le fitting du short correspond bien à la taille.

Nike Classic Dri-FIT basketbalshorts voor heren (21 cm)

Nike Classic

€ 49,99

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