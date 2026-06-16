Nike Classic Dri-FIT basketbalshorts voor heren (21 cm)

Good quality
MarlonA401140809
Nice fit cool shorts, Will recommend to friends.
Gerecyclede materialen
Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester
Raak je verdediger met een dribbelcombo die ze niet zien aankomen in deze klassieke 20 cm korte broek. Ze zijn ook voorzien van onze Nike Dri-FIT technologie, zodat je droog en comfortabel blijft tijdens het spelen.
Nike Classic
Raak je verdediger met een dribbelcombo die ze niet zien aankomen in deze klassieke 20 cm korte broek. Ze zijn ook voorzien van onze Nike Dri-FIT technologie, zodat je droog en comfortabel blijft tijdens het spelen.
Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
5 sterren
Good quality
MarlonA401140809
Nice fit cool shorts, Will recommend to friends.
Bel imprimé et bon short
davidd302913355
L'imprimé dans une vacation camouflage est très beau et le fitting du short correspond bien à la taille.
Nike Classic