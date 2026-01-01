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Nike City knit sjaal - College Grey/Sail

Nike City

Knit sjaal

€ 44,99
College Grey/Sail
Zwart/Zwart
ÉÉN MAAT

Pak je warm in en trotseer de kou met deze comfortabele knit sjaal.


  • Weergegeven kleur: College Grey/Sail
  • Stijl: II5187-043

Nike City

€ 44,99

Pak je warm in en trotseer de kou met deze comfortabele knit sjaal.

Productgegevens

  • 41% polyester/33% viscose/14% nylon/12% acryl
  • Met de hand wassen
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: College Grey/Sail
  • Stijl: II5187-043

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Nike City knit sjaal

    Nike City

    € 44,99

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