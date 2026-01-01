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Nike City
Knit sjaal
€ 44,99
Pak je warm in en trotseer de kou met deze comfortabele knit sjaal.
- Weergegeven kleur: College Grey/Sail
- Stijl: II5187-043
Nike City
€ 44,99
Pak je warm in en trotseer de kou met deze comfortabele knit sjaal.
Productgegevens
- 41% polyester/33% viscose/14% nylon/12% acryl
- Met de hand wassen
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: College Grey/Sail
- Stijl: II5187-043
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike City
€ 44,99