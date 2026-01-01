Chicago Bulls Courtside
Nike NBA boxy T-shirt voor heren
Toon je liefde voor de Bulls door elk hoogtepunt en dieptepunt, door de pieken en dalen die horen bij het zijn van een fan in dit boxy T-shirt.
- Weergegeven kleur: Zwart
- Stijl: HV6795-010
Chicago Bulls Courtside
Toon je liefde voor de Bulls door elk hoogtepunt en dieptepunt, door de pieken en dalen die horen bij het zijn van een fan in dit boxy T-shirt.
Voordelen
Het halfzware katoen voelt zacht aan en heeft een lichtelijk gedrapeerde pasvorm.
Productgegevens
- Ruimvallende pasvorm
- Geribde hals
- 100% katoen
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart
- Stijl: HV6795-010
Maat en pasvorm
- Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Beoordelingen (0)
Beoordelingen (0)
Geen beoordelingen
Geef je mening. Schrijf als eerste een review voor de Chicago Bulls Courtside.
Chicago Bulls Courtside