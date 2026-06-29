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Chicago Bulls Courtside Jordan '85 NBA Statement T-shirt voor heren - Wit

Chicago Bulls Courtside

Jordan '85 NBA Statement T-shirt voor heren

30% korting
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Je houdt van de Bulls, dus laat het zien op je borst. Dit speciale Statement T-shirt met zijn spuitgeverfde spetterende aantrekkingskracht helpt je om standvastig te blijven in je fandom.


  • Weergegeven kleur: Wit
  • Stijl: IF4523-100

Chicago Bulls Courtside

30% korting

Je houdt van de Bulls, dus laat het zien op je borst. Dit speciale Statement T-shirt met zijn spuitgeverfde spetterende aantrekkingskracht helpt je om standvastig te blijven in je fandom.

Voordelen

Zwaar katoen valt stugger voor een stevig gevoel.

Productgegevens

  • Geribde hals
  • 100% katoen
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Wit
  • Stijl: IF4523-100

Maat en pasvorm

    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (2)

4.5 sterren

  • ZsoltL426822632

    Alles ok! Super qualitat Passform ist genau

  • Great T-shirt

    Ashley8601f899b1e84078a65be3ead4db6e5d

    Great T-shirt. Looks good, nice material and a good fit

Chicago Bulls Courtside Jordan '85 NBA Statement T-shirt voor heren

Chicago Bulls Courtside

30% korting

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