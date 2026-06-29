Chicago Bulls Courtside Jordan '85 NBA Statement T-shirt voor heren

ZsoltL426822632
Alles ok! Super qualitat Passform ist genau
Je houdt van de Bulls, dus laat het zien op je borst. Dit speciale Statement T-shirt met zijn spuitgeverfde spetterende aantrekkingskracht helpt je om standvastig te blijven in je fandom.
Chicago Bulls Courtside
Je houdt van de Bulls, dus laat het zien op je borst. Dit speciale Statement T-shirt met zijn spuitgeverfde spetterende aantrekkingskracht helpt je om standvastig te blijven in je fandom.
Zwaar katoen valt stugger voor een stevig gevoel.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4.5 sterren
ZsoltL426822632
Alles ok! Super qualitat Passform ist genau
Great T-shirt
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Great T-shirt. Looks good, nice material and a good fit
Chicago Bulls Courtside